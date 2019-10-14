Asian-Americans for Equal Opportunity
Asian-Americans in Washington State are beginning to rebel against progressive orthodoxy on “diversity, equity, and inclusion.”
Asian-Americans in Washington State are beginning to rebel against progressive orthodoxy on “diversity, equity, and inclusion.” Earlier this year, Democratic lawmakers passed a law repealing the ban on affirmative action that Washington voters approved in 1998. Initiative 1000 legalizes race-based discrimination in college admissions and public-sector e…